Maricá recebe Marina Sena e Os Garotin em shows gratuitos na FLIM 2026

Além de Marina Sena e Os Garotin, a programação musical já anunciada inclui Delacruz, Samuel Rosa, André Abujamra e Marcos Suzano - Foto: Divulgação/Ian Rassari

Além de Marina Sena e Os Garotin, a programação musical já anunciada inclui Delacruz, Samuel Rosa, André Abujamra e Marcos Suzano - Foto: Divulgação/Ian Rassari

Marina Sena e Os Garotin estão entre as atrações musicais da 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), que acontece de 30 de outubro a 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci. Os shows serão gratuitos: Os Garotin se apresentam no primeiro dia da festa, em 30 de outubro, e Marina Sena sobe ao palco em 8 de novembro, às 21h.

As apresentações integram o “Língua ao Mar – A arte que fala português”, programação realizada pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ) que reúne música, literatura, poesia e debates em torno de produções culturais de países que compartilham a língua portuguesa.

“A FLIM é uma expressão da força transformadora da Educação, que ultrapassa os muros das escolas e movimenta toda a cidade por meio da cultura, da arte, do conhecimento e do encontro. A confirmação de grandes nomes da música, da literatura, do meio acadêmico, entre outras áreas, torna essa experiência ainda mais especial, reunindo diferentes vozes, saberes e gerações em uma grande celebração”, afirmou o secretário de Educação, Prof. Dr. Rodrigo Moura.

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Música e literatura

O “Língua ao Mar – A arte que fala português” reúne apresentações musicais, encontros literários, poesia e debates, aproximando o público de artistas e produções culturais de países que compartilham a língua portuguesa. Além de Marina Sena e Os Garotin, a programação musical já anunciada inclui Delacruz, Samuel Rosa, André Abujamra e Marcos Suzano, que se apresentam juntos, além do encontro “Criolo, Amaro e Dino”, com Amaro Freitas, Criolo e Dino d’Santiago, e do espetáculo “O Neguinho da Beija Flor – Musical”.

“A música e a literatura têm muito em comum, especialmente na forma como contam histórias, despertam emoções e expressam diferentes vivências. No Língua ao Mar, queremos aproveitar essa conexão para reunir artistas de diferentes estilos, atrair novos públicos e fazer com que mais pessoas conheçam a FLIM, participem das atividades e aproveitem tudo o que a festa tem a oferecer”, destacou o presidente da MARÉ, Antônio Grassi.

O Língua ao Mar também confirmou duas mesas para 5 de novembro. Às 19h, “A Novíssima África” reunirá Énia Lipanga (Moçambique), Kalaf Epalanga (Angola) e Vanessa Yetu (Cabo Verde), com mediação de Aza Njeri, do Rio de Janeiro. Às 20h, “A Poesia Transatlântica” terá a participação de Vera Duarte (Cabo Verde) e Elisa Lucinda (Brasil), com mediação de Ludmilla Lis (Brasil). Mais um nome confirmado é Gregorio Duvivier, que participará da FLIM no domingo (1º/11), com duas sessões de “Aos pés da Letra”, no espaço Papo FLIM. As apresentações acontecerão às 15h e às 18h.

A programação literária terá Aline Midlej, Bárbara Carine, Eduardo Spohr, Ana Beatriz Barbosa Silva, Fábio Brazza, RUASIA, Zara Figueiredo e Ariane Castelo. Na cultura digital, estão confirmados Feh Dubs, Procrastinando TV, Canal Riff, Wirley Contaifer e Taís Feijó.

Um dos destaques é Guilherme Briggs, um dos dubladores mais famosos do Brasil e que deu voz a personagens icônicos como Buzz Lightyear (Toy Story), Superman (várias produções da DC), Optimus Prime (Transformers), Cosmo (Os Padrinhos Mágicos) e Rei Julien (Madagascar). Ele já esteve presente no Maricá Games em 2024, e volta para o Maricá Games no dia 07 de novembro (sábado).

Para as crianças, haverá atrações como Violúdico, Guerreiras do K-pop, Mangueira do Amanhã, Lekolé, Ih, contei!, Brincantar, Aliens Ninjas e Passinho Carioca.

Maricá Games

A quarta edição do Maricá Games acontece no mesmo período e espaço da FLIM, com atividades gratuitas das 8h às 20h. A programação inclui competições de esportes eletrônicos, concursos de K-pop e cosplay e encontros com influenciadores e dubladores.

O público poderá jogar em computadores e consoles, experimentar realidade virtual e simuladores de corrida, visitar o Museu do Game e participar de mesas de RPG e oficinas de ciência e tecnologia. Também haverá fliperamas e espaço para jogos independentes.

Realizado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Federação Estadual de Jogos Eletrônicos do Rio de Janeiro (FERJEE), o evento integra a programação cultural da cidade durante a festa literária.

FLIM 2026

Realizada de 30 de outubro a 8 de novembro, a 11ª Festa Literária Internacional de Maricá homenageia a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí. A estrutura contará com Feira do Livro, espaço para autores locais, FLIMzinha, Arena do Estudante e Rádio FLIM. O Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES) também integra a programação.

A festa literária é uma realização da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação e da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ).