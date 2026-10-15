Defesa Civil faz vistoria na costa de Búzios após relatos de tremores

Os tremores foram relatados nas praias Caravelas, José Gonçalves e Tucuns - Foto: Reprodução/Prefeitura de Armação dos Búzios

Os tremores foram relatados nas praias Caravelas, José Gonçalves e Tucuns - Foto: Reprodução/Prefeitura de Armação dos Búzios

A Defesa Civil de Armação de Búzios, na Região dos Lagos, realizou vistorias na região costeira entre as praias das Caravelas, José Gonçalves e Tucuns, na manhã dessa quarta-feira (14), depois de moradores alegaram que houveram tremores de terra.

O tremor de terra com magnitude de 1.7 foi registrado pelo Centro de Sismologia da USP, por volta das 9h33, em Armação de Búzios. Após relatos, a Defesa Civil fez uma vistoria na área, mas não encontrou sinais de deslizamentos, queda de rochas ou outras mudanças na costa.

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A Prefeitura informou que a inspeção contou com o apoio das secretarias do Clima e Sustentabilidade e de Obras. A ação também contou com a análise de imagens da região.

Para a Defesa Civil, uma das hipóteses consideradas é a ocorrência de um raio, em função dos relatos de estrondo e explosão, ou até mesmo uma possível movimentação tectônica. Porém, ainda não foi confirmada a causa dos tremores.

A identificação da origem do tremor ainda precisa de uma investigação técnica mais aprofundada, que deve ser conduzida por especialistas e instituições habilitadas, conforme informou o município.

Ainda segundo a Prefeitura, a situação segue sendo monitorada.

Veja nota da Prefeita de Armação de Búzios na íntegra:

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança Pública, informa que a Defesa Civil do município realizou uma vistoria na manhã desta quarta-feira (14), na região costeira entre as praias das Caravelas, José Gonçalves e Tucuns, após relatos de moradores sobre tremores registrados por volta das 6h30.

A ação contou com o apoio da Secretaria do Clima e Sustentabilidade e da Secretaria de Obras. Durante a inspeção e a análise das imagens da região, não foram identificados indícios de deslizamentos, queda de rochas ou outras alterações na costa.

Segundo a Defesa Civil, entre as hipóteses consideradas estão a ocorrência de um raio, diante de relatos de estrondo e explosão, ou uma possível movimentação tectônica. No entanto, ainda não há confirmação sobre a causa dos tremores. Para determinar a origem do fenômeno, será necessária uma investigação técnica mais aprofundada, conduzida por especialistas e instituições habilitadas.

A Prefeitura segue acompanhando a situação e informa que, até o momento, não foram constatadas alterações na área inspecionada.