PM apreende réplica de fuzil, granada e drogas em Araruama

Os policiais chegaram ao local após receberem informações sobre homens que estariam intimidando moradores - Foto: Divulgação

Os policiais chegaram ao local após receberem informações sobre homens que estariam intimidando moradores - Foto: Divulgação

Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de uma réplica de fuzil, uma granada, munições e drogas na segunda-feira (12), na localidade de São Vicente de Paula, em Araruama, na Região dos Lagos. Os policiais chegaram ao local após receberem informações sobre homens que estariam intimidando moradores.

De acordo com a corporação, os agentes do 42º BPM foram até o endereço indicado e avistaram cerca de quatro homens. Ao perceberem a aproximação da equipe, eles fugiram em direção a uma área de mata.

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Durante as buscas realizadas na região, os policiais encontraram uma réplica de fuzil e granada, 85 tabletes de maconha, 41 cápsulas de cocaína, além de um rádio transmissor, uma capa de colete, um aparelho celular, um carregador de pistola calibre 9 milímetros e 34 munições de diferentes calibres.

O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama).