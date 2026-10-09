Guarda Ambiental de Saquarema resgata jacaré-de-papo-amarelo em Jaconé

Agentes da Guarda Ambiental de Saquarema resgataram, na tarde desta quinta-feira, 08 de outubro, um jacaré-de-papo-amarelo fêmea com cerca de dois 2,30m e 46kg, que estava em um bueiro no bairro de Jaconé. O animal foi recolhido após uma ação que durou cerca de quatro horas e foi devolvido ao seu habitat natural.

A Guarda Ambiental vinha monitorando os movimentos do jacaré nos últimos dias, desde quando moradores da região o avistaram pela primeira vez. O animal estava circulando pelas galerias do bueiro e passava bem. No entanto, os agentes avaliaram ser adequado retirá-lo do local, para evitar que pessoas tentassem capturá-lo ou feri-lo.

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Assim, foi necessário esperar o momento correto para que o resgate pudesse ser feito sem colocar em risco a segurança do animal, da população e dos agentes. Por causa disso, a guarda monitorou os passos do réptil nos últimos dias, até que pudesse fazer o salvamento da melhor forma possível.

Na manhã desta quinta-feira, a Guarda Ambiental elaborou uma estratégia para resgatar o animal. Houve isolamento da rua para que carros e pedestres não passassem pelo local. Os agentes conseguiram fazer o salvamento depois de usarem tubos de PVC para fazer com que o réptil caminhasse até um bueiro onde fosse possível resgatá-lo com segurança. Após o resgate, os agentes avaliaram o espécime, que passava bem.

A espécie

Com o corpo coberto por escamas duras e um papo amarelo, essa espécie de jacaré é territorial e adaptada à vida aquática, utilizando suas poderosas mandíbulas para caçar peixes, aves aquáticas, répteis menores e até mamíferos pequenos. A fêmea, geralmente, põe entre 30 a 50 ovos, e a incubação dura cerca de 80 dias O jacaré-de-papo-amarelo pode viver até 50 anos e pesar perto de 100 kg.

A Guarda Ambiental de Saquarema orienta a população a evitar qualquer tipo de contato com animais silvestres. Em caso de avistamento em local inapropriado, as pessoas devem entrar em contato imediato com a Guarda Ambiental, através do telefone (22) 99279-0540. A recomendação é de que seja evitada a aproximação ao animal, devendo apenas ser observada a sua provável localização, mantendo distância segura até a chegada do resgate.