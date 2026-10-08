Praia de Gravatá tem qualidade ambiental reconhecida e vai receber Bandeira Azul

A cidade de Saquarema comemorou nesta terça-feira (6) uma importante conquista. A Praia de Gravatá é a mais nova praia do município com o certificado Bandeira Azul 2026/2027, que atesta a elevada qualidade ambiental de praias, marinas e embarcações de turismo do Brasil. Agora, Saquarema tem quatro praias com o selo, que também foi concedido pela quinta vez consecutiva à Praia de Itaúna pela segunda vez seguida à Prainha e à Praia da Vila.

Para a obtenção do selo Bandeira Azul, uma praia é avaliada por um júri nacional e outro internacional a partir de quatro aspectos: qualidade da água, educação ambiental, gestão ambiental, além de segurança e serviços. Ao todo, 75 destinos, sendo 63 praias e 12 marinas do Brasil receberam o certificado. A aprovação de quatro praias de Saquarema para o Bandeira Azul valoriza o patrimônio da cidade e impulsiona o turismo.

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“É necessário muito trabalho para que uma praia ganhe uma Bandeira Azul. E nós temos garantido que as praias de Saquarema cumpram com pré-requisitos necessários para a obtenção do título. Essa é mais uma prova de que a nossa cidade prioriza o respeito ao meio ambiente e o turismo sustentável. Todo mundo ganha com isso”, afirmou a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

O Programa Bandeira Azul é uma iniciativa da Foundation for Environmental Education (Fundação para a Educação Ambiental – FEE), representada no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR). A seleção das praias, marinas e embarcações é feita, primeiro, por um júri nacional da IAR e, depois, ratificada pela FEE. Antes de hastear a Bandeira Azul, a Prefeitura de Saquarema terá até o fim do ano para executar os últimos ajustes nas praias do município com o selo.