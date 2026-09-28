Maricá reúne famílias em festa de São Cosme e Damião na quadra da União de Maricá

A Prefeitura de Maricá realizou neste domingo (27/9), na quadra da União de Maricá, uma festa em homenagem a São Cosme e Damião. O evento reuniu crianças e famílias de diferentes comunidades e contou com apresentações de escolas de samba mirins, distribuição de doces, sorteio de bicicletas e o lançamento do enredo da escola mirim Sementes de Maricá.

Promovida pela Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a União de Maricá e a Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), a iniciativa também levou crianças de comunidades e conjuntos habitacionais, incluindo Risca Faca e Santa Paula, para conhecer a quadra e participar da programação.

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“É um momento muito importante para as nossas crianças. Conseguimos trazer famílias de comunidades como Risca Faca e Santa Paula para conhecer a quadra da União de Maricá e participar dessa festa. Essa parceria com a Maré e a União de Maricá transforma o espaço em um ambiente de alegria, convivência e cultura”, destacou a secretária Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Brunna Tavares.

A programação também marcou o lançamento do enredo da Sementes de Maricá, escola de samba mirim ligada à União de Maricá. A escola se prepara para seu primeiro desfile na Marquês de Sapucaí, com a participação das crianças atendidas pelo projeto.

A iniciativa também levou crianças de comunidades e conjuntos habitacionais, incluindo Risca Faca e Santa Paula | Foto: Elsson Campos/GRES União de Maricá

“Estamos muito felizes com o lançamento do nosso enredo e com a participação das crianças. É uma oportunidade de aproximá-las da cultura do samba e apresentar o universo de uma escola de samba. Essa parceria entre a Sementes de Maricá, a União de Maricá, a Secretaria das Comunidades e a Maré permite levar crianças de diferentes territórios para essa experiência”, afirmou a empresária e psicóloga, Gabriela Lopes.

Durante a festa, o público também acompanhou apresentações da Turma da Tia Carol, Império do Futuro, Sementes da Comunidade, Sonho do Beija-Flor e Virando Esperança. O evento foi encerrado com a entrega dos doces e o sorteio de bicicletas.