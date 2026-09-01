Moradora de Saquarema se forma em Serviço Social pelo Conexão Universitária aos 75 anos - Foto: Divulgação

Moradora de Saquarema se forma em Serviço Social pelo Conexão Universitária aos 75 anos - Foto: Divulgação

Célia Luísa dos Reis Mesquita, de 75 anos, recebeu o diploma de Serviço Social durante a cerimônia de formatura do primeiro edital do Conexão Universitária (COUNI), programa da Prefeitura de Saquarema que oferece bolsas de estudo para moradores do município. A solenidade aconteceu na no Centro de Eventos de Saquarema, na última quarta-feira (26).

Ao ser chamada para receber o diploma, Célia foi aplaudida pelos colegas de turma. Durante a cerimônia, a prefeita Lucimar Vidal também mencionou a estudante em seu discurso e destacou a importância de os formandos continuarem buscando seus objetivos independentemente da idade.

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“Hoje, sei que vocês estão escrevendo uma história, que passaram por desafios, que passaram por vários obstáculos. Então, parabéns a cada um de vocês, que não desistiram dos seus sonhos. A Dona Célia, ali, tá realizando um sonho. Muita gente achava que ela não iria terminar, que ela iria parar pelo caminho. A idade, ela não tem limite, não é, Dona Célia? E vocês também não têm limite. Busquem os sonhos de vocês”, afirmou a prefeita.

Célia conciliou trabalho e estudos

Nascida no Jacarezinho, na cidade do Rio de Janeiro, Célia teve diferentes ocupações ao longo da vida. Trabalhou como costureira e assistente administrativa, foi voluntária em um colégio e também atuou como gari em Saquarema.

Durante o período em que trabalhava na limpeza urbana, ela conciliava a jornada de trabalho com os estudos.

“Nessa época, eu trabalhava varrendo as ruas de Bacaxá e, à noite, ia estudar. Eu só passava em casa para tomar um banho antes e trocar de roupa”, contou.

“Nessa época, eu trabalhava varrendo as ruas de Bacaxá e, à noite, ia estudar. Eu só passava em casa para tomar um banho antes e trocar de roupa”, contou. | Foto: Divulgação

Célia se mudou para Saquarema no fim da década de 1980, quando conquistou a casa própria. Anos depois, ingressou no Ensino Superior por meio do Conexão Universitária.

Para a recém-formada, o programa teve participação importante em sua trajetória acadêmica.

“O COUNI foi fundamental. Por meio do programa, aprendi coisas que eu não imaginava aprender. Foi uma conquista muito grande. Estou muito feliz e emocionada, porque é uma conquista muito grande para mim e para todos os formandos”, afirmou.

Formatura reuniu cerca de 400 estudantes

As cerimônias de formatura dos beneficiários do primeiro edital do Conexão Universitária foram realizadas nas noites de quarta-feira (26) e quinta-feira (27). De acordo a Prefeitura de Saquarema, aproximadamente 400 estudantes concluíram cursos de graduação.

Entre as formações estão Engenharia de Software, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Nutrição, Educação Física, Pedagogia e Serviço Social.



Formatura reuniu cerca de 400 estudantes | Foto: Divulgação

Além das bolsas de estudo, o programa oferece transporte gratuito até as instituições de ensino e auxílio financeiro aos beneficiários.

Criado em 2022, o Conexão Universitária já teria beneficiado cerca de 12 mil pessoas, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura de Saquarema.

Próximo objetivo é o mestrado

Depois da graduação em Serviço Social, Célia já planeja continuar os estudos. O próximo objetivo da moradora de Saquarema é ingressar em um curso de mestrado.

Para quem pretende buscar uma bolsa do Conexão Universitária, ela resume sua experiência em uma frase: “Não é pensar, é fazer.”