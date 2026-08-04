Confronto entre PM e traficantes termina com um suspeito morto e um preso em Arraial do Cabo

Um homem morreu, outro foi preso e um terceiro fugiu depois de um confronto com policiais militares no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, no começo da tarde de segunda-feira (3). A ação efetuou a apreensão de duas pistolas, munições e drogas. O suspeito baleado foi socorrido ao Hospital Municipal Geral de Arraial do Cabo, mas não sobreviveu.

A ação militar foi realizada por agentes da PATAMO da 3ª Companhia, da 132ª DP (Arraial do Cabo), do Setor Delta do Proeis e do Serviço Reservado, depois de receberem informações do setor de inteligência sobre criminosos envolvidos com tráfico de drogas estarem escondidos em uma região de mata, armados e com entorpecentes.

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A Polícia Militar informou que, no momento do cerco, os suspeitos dispararam contra os policiais, que reagiram à agressão. Depois da troca de tiros, um dos suspeitos foi preso ainda no local, enquanto um segundo foi baleado e foi socorrido para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos. Contudo, um terceiro suspeito conseguiu fugir por uma região de mata e não foi encontrado.

Em posse dos suspeitos, os agentes apreenderam duas pistolas, munições e drogas, que ainda serão contabilizadas.

A corporação informou que um dos homens seria um suspeito conhecido pelos apelidos de “Semente”, “China” ou “Perverso”, de 23 anos, e o outro seria conhecido como “Robinho”, de 32 anos. Apesar disso, não há informações sobre qual dos dois morreu e qual está preso.

Os registros policiais apontam que ambos contam com sete anotações criminais e duas prisões anteriores. Entre os crimes estão investigações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência.

O caso foi encaminhado à 132ª DP, onde segue em andamento. A Polícia Civil continuará com as investigações para localizar o terceiro suspeito.