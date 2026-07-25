Pai, mãe e filha são presos em flagrante por morte de policial civil em Saquarema

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (25), três pessoas suspeitas de envolvimento na morte da policial civil Daniela Cunha Moreira, em Saquarema, na Região dos Lagos. Entre os presos estão a companheira da vítima, com quem mantinha um relacionamento havia 13 anos, e os pais dela.

A ação foi realizada por agentes da 124ª DP (Saquarema), com apoio da 129ª DP (Iguaba Grande), após diligências iniciadas quando a policial não compareceu ao plantão. Segundo a corporação, os suspeitos utilizaram o carro da própria vítima para transportar e ocultar o corpo.

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Durante a operação, os policiais apreenderam duas armas de fogo na residência dos investigados. Os três foram levados para a 124ª DP, onde foram autuados em flagrante por feminicídio, fraude processual, ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável por apurar a dinâmica do crime e a participação de cada um dos presos.

A morte da policial causou comoção entre colegas da corporação e profissionais das forças de segurança da Região dos Lagos.