Cabo Frio recebe Festival Sesc de Inverno, com shows gratuitos de Paula Fernandes e Biquini

A programação do Festival Sesc de Inverno 2026 chega a Cabo Frio nos dias 25 e 26 de julho com atrações gratuitas para todas as idades. A Praça São Cristóvão será palco de uma agenda que reúne música, literatura e circo, tendo como destaques os shows de Paula Fernandes e da banda Biquini, dois nomes consagrados da música brasileira.

A abertura da programação acontece no sábado (25), às 22h, com o show de Paula Fernandes. Dona de uma das vozes mais marcantes da música nacional, a cantora e compositora apresenta sucessos que atravessam mais de duas décadas de carreira, em um repertório que passeia pelo sertanejo, MPB e pop. Com milhões de discos vendidos, parcerias internacionais e um novo álbum a caminho, Paula segue como uma das artistas mais influentes do país.

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No domingo (26), às 21h, é a vez do Biquini subir ao palco. Com 41 anos de trajetória celebrados em 2026, a banda apresenta um espetáculo repleto de clássicos que marcaram gerações, como Tédio, Timidez, Múmias, Vento Ventania e Zé Ninguém. Formado por Bruno Gouveia, Miguel Flores da Cunha, Álvaro Birita e Carlos Coelho, o grupo permanece como uma das principais referências do rock nacional.

Antes do show do Biquini, o público poderá acompanhar, às 19h, o Cortejo Encantadas, intervenção circense que promete levar cor, música e fantasia à Praça São Cristóvão. A programação musical também conta com apresentações da DJ Léa, responsável por comandar a trilha sonora do festival no sábado, às 20h, e no domingo, às 18h e 20h, preparando o clima para os shows principais.

Já para quem aprecia literatura, a ação Biscoitos da Sorte Poéticos acontece nos dois dias, a partir das 18h, convidando o público a vivenciar encontros com a poesia de forma lúdica e interativa.

Senac RJ promove atendimentos de beleza gratuitos em Cabo Frio

O Senac RJ irá oferecer atendimentos gratuitos de beleza em Cabo Frio no dia 25 de julho, durante a programação do Festival Sesc de Inverno. O público terá acesso a serviços de trança, higienização facial e limpeza de sobrancelhas, das 15h às 20h, no Espaço de Leitura Sesc na Praça de São Cristóvão.

Consolidado como um dos principais eventos culturais do estado, o Festival Sesc de Inverno reafirma seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização da produção artística brasileira. Em 2025, o evento reuniu mais de 400 mil pessoas e arrecadou 21 toneladas de alimentos não perecíveis, destinados a instituições socioassistenciais por meio do programa Mesa Brasil.

Neste ano, ao propor o conceito de "Afluir", o festival reforça a cultura como um espaço de encontros, circulação de ideias e experiências, ampliando repertórios e aproximando diferentes públicos da produção cultural contemporânea.

Festival Sesc de Inverno 2026 – Cabo Frio

Praça São Cristóvão: Rua Visconde de Rio Branco - São Cristóvão

Entrada: Gratuita. Classificação livre

25 de julho (sábado)

- 18h: Biscoitos da Sorte Poéticos (Literatura)

- 20h: DJ Léa

- 22h: Paula Fernandes

26 de julho (domingo)

- 18h: Biscoitos da Sorte Poéticos (Literatura)

- 18h e 20h: DJ Léa

- 19h: Cortejo Encantadas (Circo)

- 21h: Biquini

Serviços de Estética Senac RJ

Sábado, dia 25/07 | Das 15h às 20h – Trança, higienização facial, limpeza de sobrancelhas

Confira a programação do Festival Sesc de Inverno em: https://www.festivalsescdeinverno.com.br/