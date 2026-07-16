Instituto Albatroz resgata pinguins em praias de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo (RJ)

As aves estavam encalhadas nas areias de praias de Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo e foram levadas para o Centro de Reabilitação e Despetrolização (CRD) - Foto: Divulgação - Instituto Albatroz

As aves estavam encalhadas nas areias de praias de Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo e foram levadas para o Centro de Reabilitação e Despetrolização (CRD) - Foto: Divulgação - Instituto Albatroz

O Instituto Albatroz, que executa o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-BC/ES) da Petrobras em parte da Região dos Lagos (RJ), já resgatou 20 pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) vivos desde o início da temporada, em meados de junho. As aves estavam encalhadas nas areias de praias de Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo e foram levadas para o Centro de Reabilitação e Despetrolização (CRD) da instituição, em Araruama. A realização do PMP-BC/ES é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama. Ao avistar pinguins nas areias das praias da região, a população deve acionar o Projeto de Monitoramento de Praias pelo telefone 0800 991 4800.

Temporada de Pinguins – o que fazer?

Entre os meses de junho e outubro, os pinguins-de-Magalhães estão em migração. Eles partem da Patagônia em busca de alimento e águas mais quentes. Durante este período, muitos animais acabam encalhados nas areias das praias da nossa região devido ao cansaço extremo ou doenças. Fracos e debilitados, chegam também com muito frio (hipotérmicos), necessitando de cuidados adequados.

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Caso encontrem esses animais na faixa de areia, vivos ou mortos, os banhistas devem acionar imediatamente o PMP-BC/ES através do telefone 0800 991 4800. A mesma atitude deve ser adotada ao avistar tartarugas marinhas, outras espécies de aves marinhas e mamíferos marinhos nas areias das praias.

É importante ressaltar que, ao encontrar um pinguim na areia, não se deve tentar devolvê-lo ao mar, alimentá-lo ou tocá-lo. “Não os coloque em recipientes com água ou gelo, pois eles já estão sofrendo com o frio. É fundamental ressaltar a importância de não tirar fotos com animais encontrados na natureza, especialmente aqueles que estão feridos ou debilitados. Esses animais já estão experienciando altos níveis de medo e ansiedade, e manipulá-los para fotos pode, não apenas intensificar essas sensações, como também agravar quaisquer ferimentos que possam ter”, ressalta a médica veterinária do Instituto Albatroz, Daphne Goldberg.

Caso os animais estejam nadando, a orientação para os banhistas é de não se aproximarem, uma vez que o animal pode estar descansando e se alimentando. Ou, ainda, tentando sair da água.

Procedimentos caso encontre um Pinguim em praias | Foto: Divulgação

Projeto de Monitoramento de Praias

O Instituto Albatroz, que conta com um Centro de Visitação em Cabo Frio, executa o Projeto de Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo (PMP-BC/ES) da Petrobras em Cabo Frio, Búzios e parte de Arraial do Cabo, somando 25 praias espalhadas por 54 quilômetros de litoral. O monitoramento é feito diariamente a pé e com o uso de quadriciclos por técnicos e monitores.

O Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) foi desenvolvido para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural. A realização do PMP-BC/ES é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama.

Sobre o Instituto Albatroz

O Instituto Albatroz é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que desde 2003 trabalha em parceria com o poder público, empresas pesqueiras e pescadores para a conservação de albatrozes e petréis que se alimentam em águas brasileiras. O Instituto Albatroz coordena o Projeto Albatroz, patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, que conta com bases em Cabo Frio (desde 2014), Santos (SP), Itajaí e Florianópolis (SC) e Rio Grande (RS).

Telefone de contato para acionamento do PMP-BC/ES na Região dos Lagos: 0800 991 4800