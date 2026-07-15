OSG Esportes transmite Botafogo e Santos no retorno do Brasileirão
Jogo acontece no estádio Nilton Santos, às 19h30 desta quinta-feira (15)
Depois da pausa no calendário por causa da Copa do Mundo de 2026, a bola volta a rolar nesta quinta-feira (16) pelo Campeonato Brasileiro. A retomada da Série A marca o início da segunda metade da temporada, que terá, além do Brasileiro, as fases finais de Copa do Brasil, Libertadores e Sul-americana. O jogo terá transmissão da OSG Esportes
Entre os confrontos da rodada, um dos destaques é o duelo entre Botafogo e Santos, às 19h30, que promete reunir duas equipes em busca de recuperação e de uma sequência positiva na competição.
Os torcedores terão uma opção para acompanhar a partida. O OSG Esportes transmite Botafogo x Santos, sem imagens, ao vivo em seu canal no YouTube e no Facebook, levando toda a cobertura do confronto com narração, comentários e pré-jogo.
A transmissão estará disponível nos canais do OSG Esportes:
Youtube - https://youtube.com/@osaogoncaloo
Facebook - https://www.facebook.com/osaogoncalo
OSG Esportes estará com equipe completa no estádio Nilton Santos. A narração fica a cargo de Alexandre Chalita; Thiago Soares e Luiz Andrade ficam na reportagem e Taipan Salgado apresenta e comenta a partida.
Em paralelo, no mesmo horário, Vitória e Vasco se enfrentam no Barradão, em Salvador, e você vai ficar por dentro das principais notícias da partida durante o jogo do Botafogo.