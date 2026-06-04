MPRJ cumpre mandados contra ex-vereador investigado por duplo homicídio em Rio das Ostras

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) cumpriu, nesta quarta-feira (03/06), mandados de busca e apreensão contra o ex-vereador de Rio das Ostras e recém-nomeado secretário de Segurança de Casimiro de Abreu, Paulo Fernandes Carvalho Gomes, conhecido como 'Carvalhão', investigado por um duplo homicídio.

Leia também:

Tarifaço: STF libera julgamento do processo contra Eduardo Bolsonaro

Homem é preso acusado de violência doméstica em Maricá

A Operação Falso Xerife, realizada com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Polícia Civil, faz referência à forma como o investigado se apresentava publicamente, associando sua imagem a discursos de combate à criminalidade, em contraste com os graves fatos apurados.

O crime ocorreu em 21 de novembro de 2025, em frente a um mercadinho no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram um indivíduo descendo de um veículo, efetuando disparos contra dois homens e fugindo em seguida. A investigação reuniu filmagens, depoimentos e outros elementos que apontam Carvalhão, policial militar, como autor dos homicídios.