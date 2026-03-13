Polícia Civil deflagra operação contra esquema de tráfico internacional e lavagem de dinheiro em Cabo Frio

De acordo com a apuração, o alvo principal dessa operação é ligado ao tráfico internacional de cocaína da Bolívia e utiliza aeronaves particulares para o transporte ilegal de entorpecentes - Foto: Divulgação

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) deflagraram, nesta sexta-feira (13/03), uma operação contra um esquema criminoso de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios de Cabo Frio, Itaperuna e na região portuária do estado de São Paulo, nas cidades de Santos e São Vicente. Durante as diligências, agentes apreenderam uma arma, documentos e dispositivos eletrônicos.

De acordo com a apuração, o alvo principal dessa operação é ligado ao tráfico internacional de cocaína da Bolívia e utiliza aeronaves particulares para o transporte ilegal de entorpecentes. Com o objetivo de lavar dinheiro obtido do tráfico, ele possui uma empresa de fachada no nome da ex-companheira.

As investigações tiveram início, em 2025, após um criminoso, que utilizava o registro de atirador desportivo como forma de manter armas de fogo legalizadas, ter o certificado cancelado. Mesmo após a desqualificação, o homem não teria regularizado a destinação das armas dentro do prazo legal, o que motivou a apuração inicial por posse irregular de armamento de uso restrito.

Com o avanço dos trabalhos de inteligência realizados pela unidade, os agentes identificaram uma movimentação financeira suspeita do investigado, com indícios de incompatibilidade entre a renda declarada e os valores movimentados. Foi constatado, ainda, que ele não possuía histórico de vínculos formais de trabalho, nem participação regular em atividades empresariais, o que ajudou a fundamentar as suspeitas de que os recursos seriam provenientes de ações criminosas.

As apurações revelaram também que o investigado utilizava dois números de CPF, sendo um verdadeiro e outro clandestino, que já foi cancelado. Além disso, ele estava envolvido com uma empresa de fachada registrada em nome de sua ex-companheira, com o objetivo de movimentar e lavar o dinheiro criminoso.

Em continuidade às diligências e diante das informações colhidas, os policiais identificaram transferências bancárias realizadas por traficantes de outros estados. Em 2022, foi flagrada uma transferência de R$26.550 mil de um líder do tráfico de drogas da Bahia, destinada ao investigado. Já em 2023, foi identificado que um narcotraficante da Bahia enviou R$ 30 mil para o homem. Os valores, segundo as investigações, seriam pagamentos relacionados à comercialização de entorpecentes.

Desta forma, foi constatada a atuação do homem com tráfico internacional de cocaína, com uso de empresas de fachada e intermediários para movimentar valores provenientes dessa atividade criminosa. O investigado residia em um bairro nobre de Cabo Frio e mantinha forte vínculos com essa rede de distribuição de drogas. Além disso, durante o trabalho de inteligência estratégica da 126ª DP, foram identificados indícios de envolvimento do homem com a facção criminosa PCC.

Além dos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, também houve o bloqueio de bens e valores dos investigados e de empresas ligadas ao grupo, no montante de até R$ 500 mil por pessoa, bem como o sequestro de imóveis e veículos. Também foi determinada a entrega de passaportes dos investigados no prazo de 48 horas, além de outras medidas cautelares, como a proibição de mudança de endereço sem autorização judicial e comparecimento periódico em juízo para justificar atividades.

A operação desta sexta, portanto, teve como objetivo reunir novas provas, aprofundar a investigação financeira e desarticular o esquema de movimentação de recursos do narcotráfico, responsabilizando todos os envolvidos na organização criminosa.