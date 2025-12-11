Programação artística celebra abertura do Natal de São Pedro da Aldeia nesta quinta (11/12)

A abertura oficial do Natal de São Pedro da Aldeia, nesta quinta-feira (11/12), promete encantar o público com uma programação artística especial preparada pela Secretaria Municipal de Cultura. Após o tradicional cortejo que anuncia a chegada do Papai Noel, a partir das 18h30, na Praça Hermógenes Freire da Costa (Centro), uma série de apresentações será realizada no palco montado em frente à Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, onde funcionará a Casa do Papai Noel.

A programação começará com o cortejo natalino, ao som da Banda Evangélica Congregacional, a partir das 18h30, na Praça Hermógenes Freire da Costa, que irá acompanhada por integrantes dos projetos culturais do município, como o Ballet Municipal de São Pedro da Aldeia, Companhia de Teatro Municipal e de alunos da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes. Com o apoio da Guarda Civil Municipal, o desfile percorrerá as vias do Centro, em direção à Casa da Cultura, contagiando as casas e comércios com o clima mágico do Natal.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou a importância de valorizar os talentos formados nos projetos culturais do município. “A abertura da Casa do Papai Noel é muito mais do que um evento simbólico, é uma grande celebração da arte que é produzida aqui. Temos talentos aldeenses e moradores da cidade que se dedicam intensamente às oficinas de música, dança, teatro e artes visuais. Ver essa energia artística tomando conta da abertura do Natal é motivo de muito orgulho. Valorizar esses projetos é fortalecer a nossa identidade cultural e ampliar oportunidades para nossa gente”, afirmou.

Após o cortejo do Papai Noel as primeiras atrações da noite serão as crianças do Ballet Kids, que apresentarão as coreografias “Hora do Recreio” (modalidade livre) e “Petit Ballet”, ambas criadas pelo coordenador do Ballet Municipal, Ramirez Menezes.

Na sequência, será a vez das alunas da Oficina de Ballet Clássico da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes subirem ao palco, trazendo a coreografia idealizada pelo instrutor Diego Vivas. A montagem “Ballet Armorial” homenageia o Movimento Armorial e combina elementos do ballet clássico com movimentos contemporâneos, figurinos e trilha sonora que dialogam com a cultura popular nordestina e com as tradições dos povos ligados à terra.

O Ballet Municipal também integrará a programação da noite, representado pela bailarina Angelina Moraes, que interpretará a coreografia “Mar e Tu” em um duo com o coordenador do projeto, Ramirez Menezes e também a bailarina apresentará um solo clássico do Ballet de Repertório “The Fairy Doll”.

A programação teatral será marcada pela apresentação da Companhia de Teatro Municipal, que encenará o Auto de Natal “O Nascimento do Salvador”. A peça revisita, com poesia e delicadeza, a jornada da estrela do oriente, dos três reis viajantes e do casal José e Maria. O espetáculo destaca a fé de José, a coragem de Maria e o anúncio do nascimento do menino que renova a esperança a cada 25 de dezembro. O elenco conta com Adriana Amarante, Ágata Campos, Breno Ferreira, Fabrício Coelho, Luwa Balogun e Pâmela de Souza. Os figurinos são assinados por Davi Lisboa, a caracterização por Samuel Evang e a encenação por Anna Fernanda Corrêa.

Encerrando a noite, a Orquestra Sons da Aldeia, sob regência de Jorge Rafael Goes, apresentará um repertório natalino para encantar as famílias aldeenses. Com cerca de 48 músicos, entre alunos e professores, o repertório inclui Agnus Dei (solo de Nádila Ferreira), Holy Night (solo de Vivia Maris), Bondade de Deus (solos de Suzana Ferreira e Jennifer Oliveira) e A Paz (Heal the World), com solo de Vivia Maris e coro.

Após a abertura oficial da Casa do Papai Noel nesta quinta-feira (11/12), o espaço funcionará até o dia 11 de janeiro, com visitação gratuita das 16h às 22h. O Papai Noel receberá o público de terça a domingo, das 19h às 22h. Não haverá funcionamento nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.