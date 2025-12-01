Turista argentino morre durante mergulho na Praia da Ilha do Farol em Arraial do Cabo

O turista chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), porém não resistiu - Foto: Divulgação/Prefeitura de Arraial do Cabo

O turista chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), porém não resistiu - Foto: Divulgação/Prefeitura de Arraial do Cabo

Um turista argentino, de 57 anos, sofreu um mal súbito e morreu enquanto realizava uma passeio de barco em Arraial do Cabo, na tarde do último sábado (29). Relatos indicam que ao tentar mergulhar na Praia da Ilha do Farol, em uma das paradas da embarcação, começou a se sentir mal ainda na água.

Ao notarem o que estava acontecendo, passageiros e tripulantes removeram o homem do mar. O turista chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), porém não resistiu. O falecimento do argentino foi confirmado pela equipe médica de plantão da unidade.

O corpo do argentino foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde será submetido a um exame de necropsia. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo apurado como morte causada por mal súbito em meio a atividade turística.