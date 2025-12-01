Niterói sedia Fórum Universitário Mercosul (Fomerco)

A partir desta segunda-feira (1º), Niterói recebe o Fórum Universitário Mercosul (Fomerco), com representantes acadêmicos e institucionais dos países do bloco para discutir temas estratégicos ligados à educação, integração regional, cultura e desenvolvimento. A abertura será realizada às 10h na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos. O encontro é realizado pela Prefeitura e pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

A solenidade contará com a presença do prefeito Rodrigo Neves e do reitor da UFF, Antonio Carlos da Nóbrega, reforçando a relevância da cooperação entre o poder público e a universidade para o fortalecimento das políticas de educação e da integração sul-americana. Considerado um dos principais espaços de articulação acadêmica do Mercosul, o Fomerco se consolidou como uma rede de pesquisadores dos países do bloco e integra a agenda de debates preparatórios para a Cúpula das Mercocidades.

“É uma honra receber esse evento, que consolida Niterói como um dos grandes polos científicos e acadêmicos da América Latina. Temos o orgulho de acreditar na ciência, na educação e na inovação, e este encontro mostra que estamos no caminho certo ao promover diálogo, pesquisa e integração regional”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Ao sediar o evento, Niterói reafirma seu papel como cidade universitária – são mais de 70 mil estudantes e a maior proporção de pós-graduados do país.

Para o coordenador municipal da Juventude, João Pedro Boechat, a política coloca Niterói em outro patamar:

“O Aluguel Universitário é mais do que um auxílio: é uma ponte para que milhares de jovens permaneçam estudando e construam seus próprios projetos de vida. Em uma cidade que acredita no conhecimento como motor de transformação, investir nessa juventude é investir no futuro.”

Aluguel Universitário: uma das políticas mais inovadoras do país

Paralelamente aos debates do Fomerco a cidade vive um momento importante na área de políticas públicas para a juventude. A Prefeitura de Niterói lançou, no dia 18 de novembro, o 2º edital do Programa Aluguel Universitário — reconhecido como o maior programa municipal de auxílio-moradia estudantil do Brasil.

A iniciativa oferece um subsídio mensal de R$ 700 para que estudantes de baixa renda, matriculados em instituições públicas e privadas, possam custear moradia no Centro da cidade. Nesta segunda fase, mil novas vagas serão disponibilizadas, somando-se aos 650 alunos já selecionados em julho. As inscrições seguem até 2 de dezembro e o resultado será divulgado no dia 19; o primeiro pagamento ocorrerá em fevereiro de 2026.

O programa reforça a estratégia da Prefeitura de garantir oportunidades e inclusão, sobretudo em uma cidade que concentra algumas das maiores instituições de ensino e pesquisa do estado.

Rede Mercocidades – O Fomerco é um dos eventos que antecede a XXX Cúpula da Rede Mercocidades, o maior encontro de integração entre cidades da América do Sul, reunindo mais de 100 prefeitos, gestores públicos, especialistas e representantes de organismos internacionais para debater políticas urbanas e cooperação regional. A programação completa da XXX Cúpula, que será realizada no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, entre os dias 3 e 5 de dezembro, está disponível em: niteroi.rj.gov.br/mercocidades.