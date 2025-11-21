Familiares buscam informações que levem a paradeiro de menina de 11 anos desaparecida após sair da escola em Rio das Ostras

Paloma foi vista pela última vez na manhã desta quinta-feira (21), andando pela orla de Copacabana - Foto: Divulgação

Familiares de Paloma Passos Mallet, 11 anos, estão em busca de informações que levem ao paradeiro da menina, desaparecida desde a última quarta-feira (19), após sair da escola com um amigo, por volta das 13h, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo parentes, antes de desaparecer, Paloma teria dito que pretendia fugir junto com o adolescente de 16 anos, visto que a família não permitia o "namoro".

"Ela já havia dado indícios de que estava querendo fugir, por não deixarmos ela namorar com essa idade [...] Eles são de Rio das Ostras, porém os pais conseguiram ver que eles foram até Rio Bonito e pegaram uma van para descer na Central do Brasil. Eles não tem dinheiro, não sabemos como dormiram e como estão passando o dia", contou Luana, irmã de Paloma.

Ainda de acordo com familiares, imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que os dois foram vistos pela última vez, andando pela orla da Praia de Copacabana na manhã desta quinta-feira (20).

"Eles trocaram o uniforme da escola. Ela está vestindo uma camisa do Flamengo preta, calça legging preta e chinelo preto, e ele está de camisa preta escrito 'Just do It' bem grande na frente, bermuda preta e está descalço [...] Eles não estavam com dinheiro, estão sem celular e não sei nem como eles fizeram para vir para o Rio", disse Luana.

Ainda segundo parentes de Paloma, os pais do adolescente de 16 anos também estão em busca do paradeiro do filho e seguem "desesperados" sem saber o que motivou a fuga.

Nesta sexta-feira (21), o pai de Paloma, junto a amigos e familiares, estão realizando buscas pela região onde os dois foram vistos pela última vez. O caso foi registrado na 128ª DP (Rio das Ostras).

Os familiares solicitam para que qualquer informação sobre Paloma seja passada para o número (21) 96018-2543.