Casal morre e três ficam feridos em acidente na RJ-106, em Cabo Frio

O caso foi registrado a 126ª DP (Cabo Frio), que ficará responsável por investigar as causas da colisão - Foto: Divulgação - PCERJ

Uma colisão entre um caminhão e um carro resultou na morte de um casal e deixou outras três pessoas feridas, na noite deste domingo (16), na RJ-106, próximo ao km 132, em Florestinha, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), o caminhão da marca Mercedes-Benz, modelo Atengo 2426, trafegava no sentido Cabo Frio–Rio das Ostras, quando atingiu de frente um Fiat Palio, que estava na direção oposta. O local do acidente precisou ser isolado para a realização da perícia.

No interior do carro, estavam quatro ocupantes, sendo o condutor, de 23 anos, que morreu no local, e sua companheira que estava grávida de sete meses, e que também morreu. Além do casal, estava uma jovem, de 18 anos, e um homem de 24 anos, que tiveram ferimentos leves e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios.

O motorista do caminhão, de 49 anos, teve ferimentos leves e já recebeu alta da UPA.

A ocorrência contou com a ação de equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal e do resgate. A perícia do local foi realizada pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O acidente foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio), que ficará responsável por investigar as causas da colisão.