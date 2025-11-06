Preso ex-marido acusado de tentativa de feminicídio contra Rose Rosa

O ex-marido da empresária e influenciadora Rose Rosa, de 50 anos, que tentou matá-la com 20 facadas, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, se apresentou na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na noite desta quarta-feira (5). A ação criminosa ocorreu na tarde de terça-feira (4), e é investigada como tentativa de feminicídio.

Pouco antes de entrar na delegacia, o ex-marido da vítima, Alexu Rosa, se pronunciou nas redes sociais e disse que “nada justifica” o crime.

Leia também:

Música inédita de Erasmo Carlos será apresentada ao público em festival de Niterói

Polícia Civil prende criminoso que estuprava, torturava e explorava sexualmente adolescentes

Após a prisão ser formalizada, o ex-marido da vítima deve prestar novos depoimentos e será conduzido para o sistema prisional, onde continuará à disposição da Justiça, aguardando o fim do inquérito.

A empresária do ramo fitness, foi atacada no interior do próprio apartamento, localizado no Centro da cidade. Rose teve cortes profundos nas mãos, por tentar se defender, além de ter tido um dos pulmões perfurado. Mesmo com a gravidade dos ferimentos, ela não corre risco de vida e permanece internada no Hospital Central de Emergência (HCE).

De acordo com informação de pessoas próximas, Rose contava com uma medida protetiva contra o ex-marido, que chegou a descumprir a determinação judicial. Alexu Rosa foi preso em 2023 e 2024, por causa das agressões contra a mulher, com quem teve dois filhos.