Polícia investiga cemitério clandestino após descoberta de partes de corpos em Saquarema

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) encontraram um braço humano, parte de um tronco e ossadas, em uma espécie de cemitério clandestino, em uma uma localidade conhecida como Barreiro, em Jaconé, na Região dos Lagos, nesta sexta-feira (12).

No cemitério clandestino, encontrado depois de denúncias anônimas, os agentes identificaram um terreno com vestígios de escavação recente. Os corpos teriam sido enterrados no local por ordem de traficantes, conforme apontam as denúncias. Partes de um corpo podem pertencer à namorada desaparecida de um traficante.

Leia também:

Bolsonaro pode ser preso até dezembro se recursos forem rejeitados

Filipe Luís recusa proposta de clube Turco

Os restos mortais encontrados foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para serem submetidos a exames de DNA e análise da arcada dentária para identificar as vítimas. Diligências estão sendo realizadas.