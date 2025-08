4ª Corrida Morada da Aviação Naval acontece dia 24 de agosto em São Pedro da Aldeia

Um dos eventos esportivos mais esperados de São Pedro da Aldeia já tem data para acontecer. A Corrida Morada da Aviação Naval chega à sua quarta edição no dia 24 de agosto (domingo). As inscrições gratuitas serão abertas no dia 11 de agosto (segunda-feira), às 12h, no site Sympla. O evento é organizado pelo Comando da Força Aeronaval e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em celebração ao aniversário de 109 anos da Aviação Naval Brasileira.

A corrida rústica terá um percurso de 6,5 km, com largada na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão). A concentração começa às 7h, um aquecimento será realizado às 7h45 e a largada está prevista para as 8h. Ao todo, serão disponibilizadas 1.100 vagas, sendo 700 para o público geral, 300 destinadas a militares (inscrições internas) e 100 para a prova kids.

Os participantes deverão levar 1 quilo de alimento não perecível para a retirada do kit de corrida, que está prevista para o dia 23 de agosto, das 10h às 20h, em local a ser definido.

A Corrida da Morada da Aviação Naval irá oferecer troféus para os cinco primeiros colocados na geral, categorias masculino e feminino. Haverá troféu para os três primeiros colocados da faixa etária masculino e feminino (até 19 anos, 20/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 60/64 anos e 65+) e também para a categoria PCD. Todos que concluírem a prova e os participantes da prova kids ganharão medalhas de participação.