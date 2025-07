Detran Presente leva serviços aos moradores de Cabo Frio nesta sexta-feira (1)

O Detran RJ realiza em Cabo Frio, nesta sexta-feira (1), a segunda edição do programa Detran Presente, que levará aos moradores serviços como solicitação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento e transferência de propriedade de veículos, entre outros.

O atendimento será realizado, das 9h às 16h, na Praça da Cidadania, bem próximo à Praia do Forte, na região central da cidade. Os usuários não precisam fazer agendamento prévio, já que o atendimento será por ordem de chegada.

A emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita. Mas para os serviços de Habilitação - como a renovação ou a segunda via da CNH - é preciso pagar o Duda correspondente. O boleto para pagamento da taxa deve ser retirado no Banco Bradesco e pago até esta quinta-feira (31/7), véspera do atendimento. O pagamento da taxa também é necessário para os serviços relacionados aos veículos.

Leia também:

500 novos peritos médicos federais vão acelerar análise de benefícios em todo o país

Pão de Açúcar e Extra Mercado abrem vagas de emprego em Niterói e outras cidades do Rio de Janeiro; Confira



É preciso, também, estar atento à lista de documentos exigidos para a realização de cada serviço. As informações podem ser obtidas no site do Detran RJ (www.detran.rj.gov.br). Para tirar a CIN, por exemplo, é preciso levar a certidão de nascimento (ou casamento) original, e ter o número do CPF. Na Habilitação, é preciso levar o Duda pago, entre outros documentos.

Além de poder tirar ou renovar documentos, os moradores de Cabo Frio serão convidados a participar de ações educativas do Detran RJ, com o intuito de promover mais segurança no trânsito, e também terão acesso à Ouvidoria, à Coordenadoria de Julgamento e Controle de Infrações (CJC) e ao Protocolo, para resolver pendências.

O Detran Presente foi criado pelo presidente do Detran RJ, Vinicius Farah, para aprimorar e facilitar o atendimento aos cidadãos do Estado do Rio. A cada semana, será realizado em um ou mais municípios diferentes.

“Estamos levando o Detran RJ para mais perto das pessoas, facilitando o acesso a todos os serviços oferecidos pelo órgão. A pessoa chega e tem a sua necessidade resolvida na hora. O objetivo, acima de tudo, é melhorar a qualidade de vida do cidadão”, disse Vinicius Farah.

Para realizar o Detran Presente, será montada na Praça da Cidadania uma grande estrutura de atendimento. Poderá ser realizado, inclusive, o emplacamento de veículos, além de serviços como inclusão de GNV, troca de placa para Mercosul, alteração de características e retificação de dados, entre outros.

Assim como ocorreu em Três Rios, no último sábado, é esperado que a principal demanda dos usuários seja a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que tem o CPF como único número de identificação. Aos poucos, este documento está substituindo o RG, que continuará valendo até 2032.

Serviço:

Detran Presente em Cabo Frio

Data: Sexta feira, 1º de agosto

Horário: 9h às 16h

Local: Praça da Cidadania, próximo à Praia do Forte

Atendimento por ordem de chegada (sem necessidade de agendamento prévio)

Atenção: É necessário o pagamento do Duda correspondente ao serviço desejado. Abaixo, alguns exemplos de serviços de Habilitação e Veículos, com os códigos do Duda de cada serviço, os valores e a documentação necessária.

Renovação CNH – Código 204-6 - R$ 200,91

• Original do documento de identificação válido (que contenha foto, filiação e naturalidade);

• Comprovante de inscrição no CPF;

• Original e cópia do comprovante de residência ou fazer declaração de residência.

• Original do Duda pago;

• Original da Carteira Nacional de Habilitação (opcional).

• Cartão Saúde expedido pelas Forças Armadas ou o Certificado Médico Aeronáutico (para tripulantes de aeronave - Opcional)

2ª Via da CNH – Cód 214-3 – R$ 200,91

• Original do documento de identificação válido (que contenha foto, filiação e naturalidade);

• Comprovante de inscrição no CPF;

• Original do comprovante de residência ou fazer *declaração de residência;

• Original do Duda pago;

• Original da Carteira Nacional de Habilitação (opcional).

1ª Habilitação – Cód 201-1 – R$ 401,82

• Original do documento de identificação válido (que contenha foto, filiação e naturalidade);

• Comprovante de inscrição no CPF;

• Original do comprovante de residência ou fazer **declaração de residência;

• Original do Duda pago.

Permissão Internacional para Dirigir (PID) – Cód 214-3 – R$ 200,91

Para quem tem CNH com foto, emitida no Estado do Rio de Janeiro:

• Original e cópia do documento de identificação válido (contendo foto, filiação e naturalidade);

• Original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação;

• Original e cópia do comprovante de pagamento da taxa de serviço.

• Original e cópia do passaporte (somente se o país de destino tiver como pré-requisito a apresentação do passaporte).

Transferência de propriedade de veículos – Código 014-0 – R$ 200,91

Documentação específica:

o Original do Certificado de Registro de Veículo (CRV), corretamente preenchido, assinado e datado pelo vendedor e comprador.

o Cópia autenticada em cartório do contrato social quando o vendedor for pessoa jurídica ou original da primeira via da nota fiscal emitida pelo leiloeiro

o Cópia da publicação do edital de convocação do leilão em Diário Oficial, se for o caso;

o Cópia autenticada em cartório do estatuto e da ata da última assembleia ou dos atos constitutivos, conforme o tipo de empresa

o Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), do INSS, quando o vendedor for pessoa jurídica

Troca de placa para Mercosul – Cód. 037-0 – R$ 240,34

Documentação Específica:

• Original do Certificado de Registro de Veiculo (CRV);

• Original do Duda de placas de acordo com o tipo do veículo;

• Original do Código de Segurança

Licenciamento anual de veículos – GRT – R$ 281,29

Procedimento:

Quitar débitos existentes de IPVA, GRT e multas (no site do Bradesco). O licenciamento é atualizado automaticamente, e o CRLV-e pode ser impresso no Detran Presente.