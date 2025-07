Polícia Civil prende integrante de quadrilha de estelionatários do "Golpe da Cesta Básica"

Policiais civis da 118ª DP (Araruama) prenderam uma integrante de quadrilha de estelionatários que aplica o "Golpe da Cesta Básica". Ela foi capturada, nesta terça-feira (29/07), em Piabetá, no município de Magé. Contra a mulher, foi cumprido mandado de prisão por estelionato e associação criminosa.

As investigações começaram a partir da denúncia de uma vítima, moradora de Araruama, que teve um prejuízo superior a R$ 43 mil. De acordo com os agentes, os criminosos entravam em contato por telefone, principalmente com idosos e pensionistas, informando que teriam sido contemplados com benefício governamental consistente na entrega de cestas básicas. Eles, então, agendavam uma visita e aproveitavam para fotografar o rosto da vítima e o documento de identificação, alegando que se tratava da comprovação da entrega da cesta básica. No entanto, abriam uma conta bancária para realizar operações financeiras fraudulentas, contraindo empréstimos e causando prejuízos.

Leia também:

Suspeito de assaltar mulheres a caminho do trabalho é preso no Barreto

Ponte Rio-Niterói terá interdições neste domingo (3) para realização de prova de corrida

Os policiais apuraram que os valores obtidos no esquema eram pulverizados em diversas contas bancárias de pessoas ligadas a quadrilha. Pelas redes sociais, os criminosos ostentam uma vida de luxo com viagens, lanchas, festas e carros. As investigações prosseguem para capturar outros integrantes do grupo.