Mumuzinho entra na Justiça pedindo explicações sobre a pensão de R$ 9 mil paga ao filho mais velho

O cantor Mumuzinho entrou com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro, em busca de explicações sobre as despesas referentes à pensão alimentícia que paga ao filho mais velho, Kaik, de 13 anos. Mumuzinho tenta entender se os R$ 9 mil mensais, fora alguns outros gastos pagos por ele, estão sendo revestidos ao filho.

A informação chegou ao público por meio da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo. De acordo com o processo, o artista tenta entender se o valor da pensão não estaria sendo destinado para cobrir os gastos da ex-companheira, Marize Villar Calheiros, e também de seus outros dois filhos, que não são de Mumuzinho.

Segundo Mumuzinho, o padrão de vida de Kaik não condiz com o valor pago mensalmente por ele. Na ação, o cantor esclarece que também cuida de outras despesas do filho como o plano de saúde, matrículas escolar, material, uniforme, entre outros gastos em relação à educação do filho.

Em fevereiro deste ano, o artista foi acusado pela mãe do seu filho, Marize, de abandono parental. Por meio de um vídeo, ela disse que o filho estava se sentindo preterido em relação aos irmãos, Henry e João Davi e também contou que Mumuzinho teria negado pagar R$ 200 para aulas particulares.