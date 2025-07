Foragido por homicídio, tráfico e roubo é preso em Cabo Frio após denúncia anônima

Mais de 1.700 cápsulas de cocaína foram apreendidas no local - Foto: Divulgação

Mais de 1.700 cápsulas de cocaína foram apreendidas no local - Foto: Divulgação

Um homem, de 31 anos, com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, roubo e tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (11), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A prisão ocorreu após agentes receberem uma denúncia anônima indicando o paradeiro do foragido.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram até o local indicado e cercaram a residência onde o suspeito estaria escondido. Ao perceber a presença dos policiais, o homem se entregou voluntariamente. Durante a abordagem, ele confessou atuar como gerente do tráfico de drogas na região e tentou subornar os agentes com R$ 5 mil para evitar a prisão.



Leia também:

Em Itaboraí, PRF apreende caminhão em mau estado de conservação

“Inspira São Gonçalo” encerra 1ª edição do projeto cultural com show gratuito de Buchecha



Com a autorização para buscas no imóvel, os policiais encontraram e apreenderam 1.707 cápsulas de cocaína, 86 buchas de maconha, 21 pedras de crack, seis munições de calibre 38, além de um caderno que constava anotações da contabilidade do tráfico de drogas.

O criminoso foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio), onde o caso foi registrado. Ele continuou preso e à disposição da Justiça.