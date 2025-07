‘Gorila’ é capturado em motel na Baixada Fluminense em ação contra o tráfico

Apontado como chefe do Comando Vermelho na Região Serrana do Rio, Carlos Eduardo Santos da Silva, conhecido como ‘Gorila’, foi preso na manhã desta quarta-feira (9 de julho) durante uma operação conjunta do Bope e do Ministério Público do Rio de Janeiro, no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Além dele, outros dois suspeitos também foram detidos.

Carlos Eduardo foi localizado e preso em um motel da localidade. De acordo com a polícia, Gorila é o principal alvo da ação.

Além do chefe do CV, também foi preso o gerente do tráfico na Mangueirinha, Lucas da Silva Ribeiro. O terceiro preso foi identificado como Sandro Wallace, contra quem havia um mandado de prisão em aberto.

A operação policial tinha como objetivo cumprir mandados judiciais nas áreas conhecidas como Corte 8, Sapo e Santuário.



Por causa da ação, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que foi necessário suspender as aulas em sete escolas municipais da localidade. Também houve impactos na área da saúde, pois as unidades de saúde da Mangueirinha e a do Centenário estão em estado de atenção, mas permanecem atendendo normalmente.