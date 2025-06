Homem que cobrava ‘taxa’ de motoristas de aplicativo para facção é preso na Região dos Lagos

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta quarta-feira (18/06), um homem investigado por diversos roubos na Região dos Lagos. Ele foi capturado em Araruama, na Região dos Lagos, onde estava escondido na casa de parentes.

As investigações apontam que o criminoso também atuava a serviço do tráfico de drogas na comunidade Jardim São Paulo, em Araruama. De acordo com os agentes, ele era responsável por monitorar motoristas de aplicativo e de entrega de comida, impedindo que circulassem na área sem o pagamento de uma taxa imposta pela facção criminosa que atua na localidade.

Ainda segundo os policiais, os roubos eram praticados em associação com outros criminosos e com a participação de adolescentes. O investigado fornecia as armas utilizadas nas ações e se valia da idade dos comparsas para tentar driblar a responsabilização penal.

O homem estava foragido desde agosto de 2024. Após duas semanas de monitoramento, foi localizado e preso. Contra ele, havia dois mandados de prisão pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores.