Pássaros silvestres são resgatados de cativeiro ilegal em Araruama

Denúncia levou PMs a cativeiro ilegal de aves no bairro Rio do Limão, em Araruama - Foto: Divulgação

Em Araruama, nesta quinta-feira (12), policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol conseguiram resgatar quatro pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro de forma ilegal. Os agentes da 8ª UPAm chegaram ao local após denúncia sobre guarda de animais silvestres repassada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Cumprindo determinação do Comando de Polícia Ambiental, os agentes se deslocaram à Rua Almirante Gonçalves, no Rio do Limão, onde encontraram dois tizius, um coleiro e um canário da terra, todos em gaiolas que estavam penduradas em árvores. Uma pessoa que estava próxima, foi questionada mas informou desconhecer o responsável pelos animais. Diante dos fatos e, com base no artigo 29 da lei 9605/98, os policiais recolheram os animais e procederam à 118ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Dados do programa Linha Verde, mostram que neste ano de 2025, houve um aumento de 80% das denúncias sobre crimes ambientais em Araruama, comparando com o mesmo período do ano passado, sendo cadastradas por enquanto, 113 denúncias envolvendo ilícitos contra o meio ambiente.

Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).

LINHA VERDE, o Disque Denúncia do Meio Ambiente