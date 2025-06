Armadilha no ar: mulher tem pescoço cortado por linha chilena na Região dos Lagos

Uma passageira de moto por aplicativo ficou ferida após ser atingida por uma linha chilena nesta segunda-feira (2), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A mulher de 59 anos, sofreu um corte contuso no pescoço.

A vítima, que voltava de um dia de trabalho, quando foi atingida, foi levada de ambulância para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, onde deu entrada, às 18h39, ao centro de trauma e passou por cirurgia.

Leia também

Mulher é encontrada gravemente ferida em trilha que dá acesso à Praia das Conchas, em Cabo Frio

Subtenente do Corpo de Bombeiros é baleado dentro de casa em São Pedro da Aldeia



De acordo com os médicos da unidade hospitalar, a paciente não corre risco de morte, mas, segundo os profissionais, se a linha pegasse um pouco mais profundo, o caso teria terminado em tragédia.

São Gonçalo

Em São Gonçalo, outra passageira de motocicleta ficou ferida após ser atingida por uma linha chilena no último sábado (31), no bairro Fazenda dos Mineiros. A fisioterapeuta Juliana Jaccoud, de 33 anos, precisou ser internada após um ferimento grave no pescoço; apesar do susto, ela passou por cirurgia e deixou o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, nesta segunda (02).

Segundo Juliana, ela estava na garupa da motocicleta do marido indo ao mercado quando sofreu o corte. “Foi em questão de segundos. Senti uma ardência no pescoço e, quando botei a mão, tinha a linha. Eu tirei a linha e falei para o meu marido: 'acho que me cortei'. Quando ele virou, meu pescoço estava sangrando muito”, conta a fisioterapeuta.

Leia mais: Fisioterapeuta tem pescoço cortado por linha chilena em São Gonçalo; “nasci de novo”