Polícia Civil prende na Região dos Lagos líder do tráfico de comunidade de São João de Meriti

Policiais civis da 64ª DP (São João de Meriti), em ação conjunta com a 66ª DP (Piabetá) e 52ª DP (Nova Iguaçu), prenderam, neste domingo (18/05), o líder do tráfico de drogas na comunidade Vila Ruth, em São João de Meriti. Ele foi localizado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após trabalhos de investigação e troca de informações entre as distritais.

De acordo com as investigações, o criminoso estava escondido nas proximidades da comunidade Morro da Ligação, dominada pela principal facção criminosa do estado, no município de São Pedro da Aldeia.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O homem já possui 10 anotações por diversos delitos como roubo de veículo, homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e receptação.