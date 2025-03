Dados do ISP mostram aumento de 99% nos casos de roubo de carga no Rio

O Instituto de Segurança Pública (ISP) publicou nesta sexta-feira (28) os dados dos índices de criminalidade de fevereiro de 2025. Na comparação com o mesmo mês de 2024, ocorreu um aumento de casos de homicídios, de roubos de veículos, de pedestres e, principalmente, de carga, que registraram um aumento de 99%. Em fevereiro deste ano, foram 319 roubos, diante dos 160 registrados em 2024.

Apreensão de fuzis reduzidos

A apreensão de fuzis, considerando armas de guerra, teve uma redução em fevereiro de 2025 em relação ao mesmo mês de 2024: foram 59 fuzis retirados das mãos do crime organizado contra 66 fuzis apreendidos no ano passado.

Os homicídios dolorosos, quando há intenção de matar, de acordo com os números do ISP, são aumentados em 2%. Foram 243 vítimas em fevereiro de 2025, contra 238 no mesmo período do ano passado.

Roubos de carros

Roubos de carros cresceram em fevereiro de 2025, com 2.435 registros em todo estado do Rio. Em 2024 foram roubados 2.036 veículos, um aumento de 20% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Os roubos a pedestres tiveram um aumento de 6%. Em fevereiro deste ano foram registrados 4.995 casos nas delegacias policiais contra 4.724 casos, em 2024.

Governador

Ao comentar os dados do ISP, o governador Cláudio Castro cobrou uma legislação mais rigorosa para manter o crime mais tempo cadeia.

"Estamos fazendo a nossa parte, tirando criminosos de circulação e entregando à Justiça. Mas é necessária uma legislação mais dura, que impeça a volta imediata esses bandidos às ruas", avaliou.