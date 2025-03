Disque Denúncia busca informações sobre suspeitos da morte de Ruan Ramon

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta quarta-feira (19) um cartaz para auxiliar nas investigações da 126 DP (Cabo Frio), a fim de obter informações que levem à localização de Juliano Rodrigues Alves, 28 anos, e Michael Graças Soares, de 27 anos. Os dois estariam envolvidos na execução de Ruan Ramon, de 19 anos

O crime aconteceu na madrugada do dia 27/01/2025, por volta das 4h, onde ocorreu uma briga no interior da boate Buda Lounge, envolvendo a vítima e outros indivíduos. A briga teria sido motivada por um flerte com mulheres presentes no local e por diferenças entre moradores de áreas dominadas por facções criminosas rivais.

Os envolvidos na briga, identificados como Michael e Juliano e Thalison Pereira Alves, que já se encontra preso, foram expulsos da boate pelos seguranças do estabelecimento. Após serem expulsos, os suspeitos se dirigiram a um veículo branco, possivelmente um Fiat Uno, estacionado próximo ao local. Thalison Pereira Alves retornou ao local onde estava a vítima, Ruan Ramon, e levantou a camisa, mostrando que estava desarmado, com o intuito de distraí-lo. Nesse momento, Michael, que estava armado, efetuou vários disparos contra Ruan, atingindo-o em diferentes partes do corpo, inclusive na cabeça, causando-lhe a morte

Após o crime, os suspeitos fugiram no veículo branco, conduzido por Juliano Rodrigues Alves, que atuava como motorista.

Contra Michael e Juliano consta um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio, pelo crime Homicídio Qualificado.

Assim, a 126ª DP, segue em diligências para prender os criminosos, e pede o apoio da população para denunciar a sua localização, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido