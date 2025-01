Homem é preso após furtar casa de vizinhos e apanhar da companheira

Um homem foi preso após furtar a residência de vizinhos e apanhar da companheira, na manhã dessa terça-feira (28), em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi chamada para atender uma ocorrência de furto. Chegando no local, os policiais encontraram o suspeito, de 39 anos, detido por familiares da vítima. A esposa do homem suspeito, indignada com o crime, admitiu ter agredido o marido depois de saber que ele teria furtado um notebook dos vizinhos.

Leia também:

Matrículas pelo Sisu 2025 são prorrogadas até a próxima segunda-feira (3)

Botafogo e Fluminense fazem o primeiro clássico do Campeonato Carioca 2025

Com esse cenário, os agentes interferiram e desamarraram o acusado, e com algemas o homem foi conduzido para a viatura. Entretanto, a vítima já havia recuperado o pertence furtado.

O suspeito e a esposa foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, e no local o acusado recebeu atendimento médico.

Depois do atendimento, todos os envolvidos foram conduzidos à 126ª DP (Cabo Frio), onde o caso foi registrado.