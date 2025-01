Botafogo e Fluminense fazem o primeiro clássico do Campeonato Carioca 2025

Botafogo e Fluminense dão, na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 no Nilton Santos, o pontapé inicial para os clássicos do Campeonato Carioca de 2025. Os dois últimos campeões da Libertadores têm o mesmo número de pontos, mas chegam em momentos distintos para o jogo.

O Glorioso venceu o Bangu na última rodada e chegou aos seis pontos, ocupando a 6ª posição. Já o Tricolor, ficou apenas no empate diante do Madureira. Com os mesmos seis pontos do rival desta noite, o Flu ocupa apenas a 8ª colocação na tabela.

O Alvinegro terá a estreia do elenco principal para esta noite. O grupo se reapresentou no último dia 14 após um período maior de férias por conta dos títulos da Libertadores e do Brasileirão na reta final de 2024. Ainda sem contar com os novos reforços, o Botafogo enviará o que tem de melhor a disposição para o duelo.

O Botafogo deve iniciar o clássico da seguinte forma: John; Vitinho, Lucas Halter, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan (Patrick de Paula); Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins. Técnico: Carlos Leiria.

Já o Fluminense, que deixou o gramado na última partida sob vaias do seu torcedor, tenta se reabilitar e encostar no G-4 do Carioca. Os titulares já atuaram por duas partidas neste campeonato, conquistando uma vitória e um empate. Com a ausência de Ganso e Renato Augusto, no departamento médico, e Lima, que deve ser poupado, o jovem Isaque, de 17 anos, pode começar a partida entre os titulares.

O Tricolor pode ter o seguinte onze inicial para o jogo: Escalação provável: Fábio, Samuel, Ignácio (Thiago Silva), Thiago Santos e Fuentes; Bernal (Isaque), Martinelli e Hércules; Serna (Arias), Keno e Cano. Técnico: Mano Menezes.

A arbitragem para o "Clássico Vovô" fica por conta de Bruno Arleu de Araújo. Os assistentes são Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto. No comando do VAR estará Philip Georg Bennett, auxiliado por Michael Correia.