Homem fica tetraplégico após mergulho em praia de Araruama; entenda

Um banhista, de 42 anos, perdeu o movimento e a sensibilidade nos braços e nas pernas após dar um mergulho na Praia do Pneu, em Araruama, no último sábado (25). Ele sofreu lesões na coluna espinhal por mergulhar nas águas rasas da região e, apesar de não correr risco de vida, tem quadro de tetraplegia, segundo a equipe do o Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), onde ele segue internado.

O homem passa por uma cirurgia nesta segunda (27). Segundo testemunhas, ele é de Saquarema, na Região dos Lagos, e teria decidido mergulhar no início da tarde mesmo sabendo que a praia não tinha muita profundidade. Ele foi levado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e deve passar por uma artrodese de coluna.

Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e Sociedade Brasileira de Coluna, o mergulho em águas rasas está entre as cinco maiores causas de lesões medulares no Brasil. Colisões com o solo, com rochas ou com objetos submersos costumam provocar as lesões.