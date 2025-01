Acidente com quadriciclo deixa grávida ferida em Arraial do Cabo

Uma mulher grávida, em seu oitavo mês de gestação, ficou ferida após um acidente na Estrada da Rebeche, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, nesta sexta (03). A vítima, de 25 anos, caiu de um quadriciclo enquanto atravessa a estrada de terra. Ela sofreu fraturas e está internada, mas passa bem.

Segundo testemunhas, o quadriciclo em que a mulher estava teria colidido com uma caminhonete. A vítima foi socorrida e levada às pressas para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). A unidade informou que a mulher, cuja identidade não foi divulgada, chegou lá com fraturas no corpo e precisou ser transferida em uma ambulância para o Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama.

Segundo o Hospital, ela sofreu uma fratura no quadril e foi encaminhada para o centro cirúrgico da unidade, onde passou por procedimento cirúrgico. Neste sábado (4), ela já se encontra na enfermaria e passa bem. A previsão de alta não foi divulgada. A vítima está na 32ª semana de gestação. Até o momento, não o registro de outros feridos no episódio.