Lancha despenca de guindaste que a içava no Iate clube Icaraí

Acidente aconteceu no Iate Clube e só houve danos materiais - Foto: Divulgação

A lancha Maria, que estava sendo içada para ser mostrada a um possível comprador, despencou do guindaste no Iate Clube Icaraí, em Niterói, na tarde da última sexta-feira (3). A informação foi divulgada primeiramente pela Coluna Gilson Monteiro.

O acidente, que foi registrado por pessoas que estavam no local, deu apenas um susto aos frequentadores do clube, além do prejuízo material.

De acordo com as primeiras informações, a embarcação estava sendo negociada por R$ 600 mil. O Iate Clube tinha feito um seguro que cobre esse tipo de incidente.

Ainda segundo informações, o que arrebentou foram os tensionadores que seguram os cabos de aço.