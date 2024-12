Mulher é presa ao dirigir embriagada e colidir com viatura da Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia

A condutora foi autuada por dirigir sob o efeito de álcool, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - Foto: Divulgação/PCERJ

A condutora foi autuada por dirigir sob o efeito de álcool, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - Foto: Divulgação/PCERJ

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), de São Pedro da Aldeia, prenderam uma mulher, na madrugada desta quinta-feira (26), após ela colidir com a viatura que estava no local e ser flagrada dirigindo sob o efeito de álcool. A colisão ocorreu na Rua Nilo Peçanha, Centro, por volta das 2h05.

Segundo informações do GCM, os agentes realizavam um patrulhamento no momento em que a viatura foi atingida na traseira por um Chevrolet Corsa Sedan branco, dirigido pela mulher, não identificada. A condutora do veículo não possuía documentos de identificação e habilitação e assumiu ter ingerido bebida alcoólica.

Leia também:

Homem é picado por jararaca durante caminhada no Leblon

Criminoso usa lençol para esconder o rosto durante furto de bicicletas na Zona Norte do Rio

Depois de consultar os sistemas, a Guarda Civil Municipal verificou que a habilitação da mulher estava vencida desde 2020. Com isso, a GCM pediu apoio da Polícia Militar para tomar as medidas cabíveis no caso.

A mulher foi encaminhada à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde teve o veículo apreendido. Logo em seguida, ela foi conduzida à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), de Cabo Frio, que era a Central de Flagrante do dia, e, depois ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado o exame de alcoolemia. O resultado confirmou que a mulher estava dirigindo embriagada.

A condutora foi autuada por dirigir sob o efeito de álcool, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e continua presa na 126ª DP (Cabo Frio). Além disso, a GCM lavrou um auto de infração por conduzir com a habilitação vencida.