Foragido da Justiça é preso em Cabo Frio

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), pertencentes ao 25º BPM (Cabo Frio), prenderam na noite deste sábado (07), na Rua Moacir dos Santos Moreira, Jardim Esperança, Monte Alegre, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o criminoso, foragido da Justiça, que é considerado de alta periculosidade no sistema carcerário e ligado a facção Comando Vermelho (CV), Douglas Codeço Quaresma, de 27 anos.

Policiais da guarnição do RAS 25, receberam a informação da localização do criminoso, e após patrulhamento, conseguiram localizá-lo e prendê-lo, sem que ele oferecesse resistência no ato da prisão.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), Espécie de prisão: Por condenação transitada em julgado, onde fora condenado a uma pena de 02 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Ele ainda possui anotações criminais pelos crimes de Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Homicídio Simples e Associação Para a Produção e Tráfico e Condutas Afins.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à 126ª DP, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e, posteriormente, ele será conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

Assim, o 4º CPA/25º BPM, pede que quem tiver informações sobre a localização foragidos da Justiça, ligue e denuncie imediatamente ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido