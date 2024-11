Justiça determina que Prefeitura de Saquarema e Governo do RJ paguem prótese de escritora atacada por pitbulls

A Justiça do Rio determinou que a Prefeitura de Saquarema e o Governo do Estado paguem pela prótese biônica da escritora Roseana Murray, de 73 anos, que perdeu o braço direito após ser atacada por pitbulls em Saquarema, na Região dos Lagos, em abril deste ano. A prótese tem valor estimado em 894 mil reais.

A decisão da 2ª Vara da Comarca de Saquarema prevê caráter de urgência para pagar pelo equipamento e pelos medicamentos usados por ela após o ataque. A decisão é resultado de uma ação movida por Murray contra a Prefeitura e o Governo. Ela afirmou não ter condições de arcar com a prótese do braço e da mão.

Caso a decisão não seja cumprida, bens e contas bancárias associadas à Prefeitura e ao Governo poderão ser confiscadas pela Justiça.

Marido da autora faleceu na semana passada

Na sexta-feira passada (22), o escritor e jornalista espanhol Juan Arias Martínez, marido de Roseana, faleceu aos 92 anos em Saquarema. Vivendo há mais de 20 anos com apenas um rim, o autor foi vítima de um quadro de insuficiência renal. Ele foi velado na casa onde vivia com a autora e o corpo foi cremado.

Martínez estava radicado no Brasil desde os anos 90. Apesar de também ter estudado filosofia, psicologia e linguagens, ele se dividiu entre o jornalismo e a teologia ao longo de toda a carreira. Ele foi correspondente e colunista do jornal espanhol El País por quase cinco décadas e também é o responsável pela descoberta do único códice escrito em aramaico, língua falada por Jesus. Em abril, ele escreveu um artigo sobre o ataque sofrido pela esposa, texto descrito por ele como “mais difícil dos meus cinquenta anos de jornalismo”.

Relembre o episódio

Roseana foi atacada no dia 5 de abril e, além do braço, também perdeu a orelha do lado direito. Ela ficou 13 dias internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

Os cães que a atacaram eram de vizinhos da autora e, segundo investigação policial, apresentavam sinais de maus tratos e estavam desnutridos. Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos, apontados como tutores dos animais, foram presos em flagrante, mas tiveram a prisão substituída pelo cumprimento de medidas cautelares. Eles devem voltar a ser ouvidos pela Justiça em janeiro.