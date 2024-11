Falsa médica é presa enquanto atendia paciente em Cabo Frio

Uma mulher que alegava ser médica foi presa em flagrante em uma clínica, no momento em que prestava atendimento a um paciente, nesta terça-feira (26), no bairro de São Cristóvão, situado em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, a falsa médica, na verdade, é enfermeira. A mulher usava um carimbo com a numeração do registro profissional verdadeiro, entretanto pertencia a uma médica especializada em medicina de família e comunidade.

Durante a ação policial, foi encontrado um atestado de saúde ocupacional, que seria entregue a paciente que estava sendo atendida. Com isso, a falsa médica foi atuada em flagrante pelos crimes de exercício ilegal da medicina, além de falsidade ideológica. Ela foi conduzida à 126ª DP (Cabo Frio), onde continua presa e à disposição da Justiça.