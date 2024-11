Polícia prende mulher acusada de extorsão em Saquarema

A Polícia Civil prendeu uma mulher acusada pelo crime de extorsão no bairro Jaconé, no município de Saquarema, Região dos Lagos, na última terça-feira (19). Após investigações do setor de inteligência, agentes da 125ªDP foram acionados.

A mulher, que não teve a identidade revelada, teve mandado de prisão preventiva pelo crime de extorsão, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Rio Bonito.