Polícia Militar apreende drogas e arma de fogo no Centro de Araruama

Uma ação de patrulhamento da Polícia Militar prendeu quatro pessoas no Centro de Araruama, portando drogas, munições e uma arma de fogo, na madrugada desta segunda-feira (18). A prisão ocorreu depois que os agentes abordaram um carro Prisma de cor branca em atitude suspeita.

Os policiais estavam monitorando a possibilidade de comércios locais serem alvos de crimes, quando deram ordem de parada. Ao todo, o veículo transportava cinco pessoas, quatro adultos e um adolescente, sendo que um deles era motorista de aplicativo que informou ter chamado a atenção dos agentes de segurança, por desconfiar da atitude dos passageiros.

Após a abordagem, os policiais realizaram uma busca que apreendeu uma sacola contendo três pinos de cocaína, duas munições intactas, além de R$19 mil em espécie. No assoalho do banco do carona do veículo foram encontrados, seis munições e um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

Todos os envolvidos no caso foram encaminhados à 118ª DP (Araruama). Dos cinco ocupantes do veículo, três deles foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de drogas, já o adolescente foi apreendido.

O material apreendido na ação e o veículo foram apreendidos. Uma das pessoas presas, já possuía antecedentes criminais por roubo, lesão corporal, injúria, ameaça e posse de drogas.