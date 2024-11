Polícia prende suspeitos com armas e drogas em Búzios

Quatro suspeitos, ente 18 e 20 anos, foram presos por porte ilegal de armas e drogas no bairro da Rasa, em Búzios. Policias do 25º BPM faziam patrulhamento na área quando avistaram o carro dos criminosos parado na Rua do Madeiro. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (9).

Durante a revista no veículo, foram encontrados uma pistola ponto 40, 13 munições de mesmo calibre, dois carregadores, três celulares, além de seis buchas de maconha e três cápsulas de cocaína. Os quatro foram encaminhados para a 127ª DP (Búzios) e depois para a 126ª DP (Cabo Frio), onde estão presos por porte ilegal de arma de fogo.

São Pedro da Aldeia

A polícia militar apreendeu uma sacola contendo 32 buchas de maconha, 32 cápsulas de cocaína e 10 buchas de haxixe no bairro de Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, na última sexta-feira (8). Durante patrulhamento na área, os agentes avistaram um grupo suspeito, mas todos fugiram com a chegada das autoridades. O material foi apresentado na 125ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Cabo Frio

Em Cabo Frio, PMs apreenderam 19 buchas de maconha, na comunidade do Morubá, no Braga. Nenhum suspeito foi detido, e a ocorrência foi registrada na 126ª DP.