Sargento da PM e poeta é morto a tiros em Cabo Frio

O sargento da Polícia Militar Rodrigo Noval de Oliveira, de 46 anos, foi morto a tiros na noite da última quarta-feira (6), na Rua Tubarão, no bairro Tamoios, em Cabo Frio. De acordo com a corporação, o agente visitava familiares quando foi reconhecido por criminosos.

Segundo a Polícia Civil, o veículo da vítima foi levado por criminosos e localizado logo em seguida. Agentes da 126ª DP (Cabo Frio) investigam o caso para descobrir os suspeitos e a motivação por trás do crime.

Além de militar, Rodrigo era poeta e membro titular da Academia Friburguense de Letras. Natural de Niterói, o PM morava em Nova Friburgo há 10 anos.

Em 2023, o PM foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) "pelo valoroso serviço à população teresopolitana". Já no ano de 2022, a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo o reconheceu por "seu profissionalismo no ramo militar e literário".



Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte do escritor. "Você foi uns dos primeiros amigos que tive aqui na Região dos Lagos. A vida fez com que cada um seguisse seu caminho e assim infelizmente, perdemos contato, mas, sempre que nos encontrávamos, era muito assunto para colocar em dia. Que Deus ilumine seu caminho até o plano divino. Vá em paz meu amigo", pontuou um colega. "Morre um poeta. Pai, avô, irmão, marido, defensor da justiça. Meu Irmão que me deixou seus amigos, filhos e netos", disse a irmã da vítima.

Até o momento não há informações sobre o sepultamento.