Personal trainer é morto em tentativa de assalto em Araruama

Um personal trainer, de 56 anos, morreu após ser abordado por um grupo de suspeitos armados em Araruama, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (24). Identificado como Rogério Ornellas, o homem chegou a ser levado para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), mas não resistiu aos ferimentos. A autoria do crime ainda está sendo investigada.

O crime aconteceu no bairro Parque Hotel. Segundo relatos, os dois suspeitos estavam em uma motocicleta quando abordaram a vítima no início da manhã. A vítima foi baleada no crânio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem foi levado às pressas à unidade, mas veio à óbito menos de uma hora após dar entrada no Hospital.

O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio. Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) e da 118ª DP (Araruama) foram acionados. A Polícia Civil informou que está realizando diligências para descobrir os autores e a motivação do crime.