Dupla é presa em flagrante por roubo a casal na Praia do Peró, em Cabo Frio

Material apreendido com a dupla - Foto: Divulgação

Material apreendido com a dupla - Foto: Divulgação

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (15), após roubarem um casal na Praia do Peró, em Cabo Frio. Os suspeitos foram localizados em um carro Spacefox com a placa adulterada, onde também foram encontrados os objetos das vítimas e ferramentas usadas no roubo.

Segundo a ocorrência, agentes em patrulhamento no bairro do Cajueiro ouviram uma pessoa gritar “pega o carro branco”, revelando o roubo e a identificação do veículo em que estavam os suspeitos, um Spacefox branco.

Leia também:

Dançarino do grupo Os Leleks sofre grave acidente de moto em Niterói

Brasil enfrenta seleção peruana em Brasília pelas Eliminatórias

O automóvel foi parado com dois ocupantes que, a princípio, não portavam nada ilegal. No entanto, durante a busca, os agentes encontraram um alicate de corte envolto em fita isolante, duas toucas ninja, dois aparelhos celulares e R$ 329 em espécie. Também foi constatado que a placa do carro havia sido adulterada com fita isolante.

O casal, vítima do assalto, reconheceu os suspeitos como autores do crime, além de identificar seus pertences, que estavam com os homens.

Os dois suspeitos foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Até o momento, eles permanecem à disposição da Justiça.