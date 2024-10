Mais de mil pinos de cocaína são encontrados em comunidade em Cabo Frio

Mais de mil pinos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar durante uma ação no Morro do Arroz, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na tarde deste domingo (14). Um simulacro de arma de fogo utilizado por criminosos na região também foi encontrado no local.

Segundo o 25º BPM (Cabo Frio), equipes receberam uma denúncia anônima de que lideranças do tráfico de drogas estariam movimentando entorpecentes para "abastecer" pontos de venda ilegal na região. Policiais conseguiram interromper a atividade com um cerco tático. Os suspeitos que levavam as drogas, no entanto, fugiram com a chegada dos agentes.

Ao todo, 1.040 pinos de cocaína foram encontradas junto da arma falsa, que simulava uma pistola PT 100. Três radiotransmissores, supostamente usados para comunicação entre traficantes, também foram apreendidos

Leia também:

➢ Jovem morre em acidente na Rodovia Amaral Peixoto, em Cabo Frio

➢ Homem é preso e adolescente é apreendido com drogas em Maricá