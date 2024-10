Ferro-velho é interditado em Araruama

Um ferro-velho de Araruama foi interditado, na manhã da última quarta-feira (09/10), por agentes da força-tarefa do Governo do Estado responsável pela Operação Desmonte, que tem o objetivo de combater a comercialização de sucatas e peças de veículos de origem ilícita. O estabelecimento - que funcionava na Rua Araras, número 5, esquina com Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Novo Horizonte, em Araruama – não tinha licença de funcionamento e não apresentou notas fiscais para comprovar a origem do material que era comercializado.

O ferro-velho também foi autuado por risco ambiental, uma vez que o óleo do motor dos carros era descartado, sem nenhum cuidado, diretamente no solo. Todo o material à venda foi apreendido e levado para destruição em empresas de reciclagem credenciadas pelo Detran.RJ. A força-tarefa é coordenada pelo Detran.RJ e participam integrantes das polícias Civil e Militar, da Secretaria de Estado de Fazenda e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Até o momento, 70 ferros-velhos irregulares foram interditados no Rio de Janeiro | Foto: Alexandre Simonini/Detran.RJ

Essa foi a primeira ação da Operação Desmonte na Região dos Lagos. De acordo com o diretor-geral de Atividades de Desmontagem do Detran.RJ, Luiz Alberto Moreira Coelho, a ação se fez necessária devido ao grande número de estabelecimentos irregulares na região e à pouca procura por credenciamento junto ao órgão.



“Estamos recebendo diversas denúncias de ferros-velhos irregulares na Região dos Lagos. As ações servem, também, como um recado para que todos busquem trabalhar de forma regular e com peças cadastradas”, disse ele.

Desde que foi instituída, em agosto do ano passado, a força-tarefa do Governo do Estado já realizou 34 ações de fiscalização de ferros-velhos. Até o momento, 70 ferros-velhos irregulares foram interditados, com mais de 900 toneladas de sucata apreendidas. Com o trabalho que o Detran.RJ vem realizando, 27 empresas se credenciaram junto ao departamento, e mais de 300 estão no processo de juntar documentos para trabalhar de forma regular.